Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden sonra Çanakkale il geneli ile Balıkesir'in batı kıyısı (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ve Edirne'nin güney (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Enez, Keşan) ilçelerinde görülecek sağanakların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Muğla geneli ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Finike, Demre, Kumluca) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

[5 Şubat için ülke geneli uyarı durumu. Harita: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

Öte yandan Antalya'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise perşembe gece saatlerine kadar 48 saatlik periyotta metrekareye 100-200 kilogram kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(04- 10 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/puAy02vY8d — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

Sel, su baskını, yıldırım, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul'un Batı bölgelerinde fırtına bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakacak.

Konya ve çevresi

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Turuncu alarm nedir?

Kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşlar "yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı" renk kodlarıyla uyarılıyor.

Turuncu, havayla ilgili uyarı "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.