İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, perşembe ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını görüleceğini söyledi.

Karadeniz ve Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Perşembe günü İstanbul'un beyaza bürüneceğini belirten Toros, "Bir İstanbullu olarak ben de artık sabırsızlıkla kar yağışını bekliyorum. Çünkü artık kar hayatımızda vazgeçilmez. Ve maalesef bu sene, bugün 4 Şubat olmasına rağmen hala kar yağmadı. Ama sistemler, atmosfer sayısal modellere göre, şu anda Türkiye üzerinden bilhassa Karadeniz'den gelen yağışlı sistem var, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı bir sistem var. Yarın bol miktarda yağış bırakacak görünüyor.

Marmara Bölgesinde Lodos hakim ama çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece sistem biraz Karadeniz'e doğru ilerleyeceği için artık poyraz gelmeye başlıyor ve sıcaklıklar perşembe sabahı 1 derecelere düşecek gibi görünüyor.

Dolayısıyla, İstanbul için 0-1 derece kar anlamına geliyor. Yani Perşembe günü şu andaki atmosferik sayısal modellere göre ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Beklenen kar yağışı İstanbul'da beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olacak mı sorusuna ise Hüseyin Toros, "Aslında bu kar cuma ve cumartesi günü de kendini gösterecek.

İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak" yanıtını verdi.

"14-15 Şubat'ta kar yağışlı olabilir"

Şubat ve mart aylarında kar yağışlarının olup olmayacağı ile ilgili ise Toros, "Meteorolojik tahminlerin 3 günden sonra tutarlılığı azalmaktadır biliyorsunuz, tabii ki sürekli sistemler geliyor. Aslında kar yağışı derken biz İstanbul'u konuşuyoruz ama Anadolu'da kar yağıyor. İstanbul için konuşursak, yine sistem gelişleri var ama hep sınır değerlerde geliyor. Örneğin bir sonraki haftada yani ayın 14'ü, 15'i gibi yine bir sistem gelişi var ama şu an kar gelir ya da gelmez demek çok erken olur" dedi.

[ İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros - Fotoğraf: DHA]

"Şehirlerde ısı adası etkisi vardır"

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da yağması beklenen karın, neden bir türlü yağmadığını ise Toros, şu sözlerle açıkladı:

"Şehirlerde ısı adası etkisi vardır. Bir önceki kar yağışı beklentimizde havada yeterli nem yoktu. Gelen sistem ile beraber yeterli nem yoksa yağış bırakmayabilir. Perşembe günü yeterli nem görünüyor, nem olacağı için kar yağışı olacak. Ama bununla beraber şehirlerde, şehir ısı adası dediğimiz binalardan dolayı, araçlardan dolayı, yüzeyin yapısındaki değişimden dolayı örneğin asfalt olması, gün boyunca alınan ısının emilmesi ve şehrin, şehir olmayan bölgeye göre birkaç derece daha sıcak olmasına yol açabilmektedir. Tabii bu da, ben sıfır derecelerden bahsediyorum ama birkaç derece yukarıda olursa, oraya yağacak karın yağmura dönüşmesine neden olur."

"Küresel ısınmanın da etkisi var"

Karın, mevsim normallerine göre geç kaldığını dile getiren Toros, "Biliyorsunuz 2019 yılı çok sıcak geçti ve 2020'nin ilk aylarındayız şu anda, bugün 4 Şubat ve ben üzerime herhangi bir şey almadan, rahatlıkla ceket giyinerek üşümeden dışarıda durabiliyorum. İnsanların da mont giyinmeden dışarıda olduklarını görüyorsunuzdur. Gerçekten sıcak bir dönem yaşıyoruz. Ki önümüzdeki aylarda da bu sıcaklığı mart-nisan ayında göreceksiniz. Tahminlere göre nisan ayında Türkiye genelinde sıcak bir hava bizleri bekliyor. İklimde salınımlar vardır, bazı yıllar sıcak bazı yıllar soğuk geçebilir. Gayet normaldir ancak bununla beraber bir gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Biliyorsunuz 2000'li yılların sonrasındaki sıcaklıklar, 2000 yılı öncesine göre daha yüksek. 2019 yılı ülkemizde son 49 yılın en sıcak dördüncü yılıydı. Dünyada ise en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Bunlar son derece önemli veriler. Küresel ısınmanın da tabii ki bir etkisi vardır" dedi.