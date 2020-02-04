Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.

Jandarma başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuru klavuzu…

Başvurular 21 Şubat'a kadar sürecek

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

Başvuru süresi, 21 Şubat Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

Uygulanacak sınavlar neler?

Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

-Fiziki Kontrol,

-Fiziki Yeterlilik,

-Mülâkat sınavına, tabi tutulacaktır.

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı bulunmamaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik başvuru şartları

Genel Koşullar

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

-Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten

-Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

-Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

-Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

-Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

-Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.)