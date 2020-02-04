Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Hava sıcaklıklarının çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik Değerlendirme!

Ülkemize Çarşamba Gününden İtibaren Fırtına, Kuvvetli Sağanak Yağış, Soğuk Hava ve Kar Geliyor!https://t.co/I1IhptU9kA pic.twitter.com/gBxQtiuFgI — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(04- 10 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/puAy02vY8d — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

04 Şubat 2020 - (Salı)

Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qTLpNPf35S — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 4, 2020

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise beklenen soğuk hava ile ilgili, şu açıklamayı yaptı:

''Çarşamba günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak, kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.''