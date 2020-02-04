Bingöl'de ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti.
Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, kırsal kesimde yaşayanların hayatını zorlaştırdı.
Ayağı kırılan kadın hastaneye yetiştirildi
Merkez Göltepesi köyünde ikamet eden İmran Kutulman isimli kadın, Masala Deresi içinde hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybedip düştü.
Düştüğü sırada ayağında kırık olduğu tespit edilen kadının yakınları 112'ye haber verdi.
Bölgede etkili olan kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 ekipleri de İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) desteğiyle köye ulaşarak kadını hastaneye yetiştirdi.
İmran Kutulman'ın ağabeyi sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: UMKE Masala Deresi Göltepesi köyüSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 17:17
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