Pitbull cinsi köpek ile kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza
Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa Salihli'de pitbull cinsi iki köpekle oklu kirpi avladığı belirlenen üç kişi suçüstü yakalandı. 3 kişiye toplam 40 bin 201 lira para cezası verildi.
İlçeye bağlı Kemerdamları Mahallesi Dedişler mevkisinde, oklu kirpi avlandığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.
Suçüstü yakalandılar
Harekete geçen ekipler, 3 kişiyi, 3 okluyu telef eden pitbull cinsi köpekleriyle birlikte suçüstü yakaladı.
40 bin 201 lira idari para cezası
Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şüpheliler, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 21 bin 75 lira, beslenmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek için de 19 bin 126 lira olmak üzere toplam 40 bin 201 lira idari para cezası kesildi.
Köpeklere el konuldu
El konulan köpekler, Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Etiketler: Salihli pitbull oklu kirpi avı ManisaSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 17:41
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