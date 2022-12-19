Mamak ilçesindeki terzi dükkanında müşterilerine hizmet veren Doğan, koronavirüs salgını sonrasında alınan hijyen önlemlerine bir yenisini ekledi. Yüksek sıcaklık ve buhar etkisiyle kağıt paraların temizlendiğini düşünen Doğan, müşterilerden aldığı paraları ütülemeden kasaya ve cüzdanına koymadığını söyledi.

Koronavirüs salgını öncesinde de kağıt paraları ütülediğini ancak salgın sonrasında daha çok dikkat ettiğini anlatan Doğan, "Gelen müşterilerden aldığım paraların hepsini ütülerim. Buharı verdiğim zaman mikrop kırılıyor. Müşterilerden aldığım kağıt paraları, mikropları öldürdüğüne inandığım için ütülüyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, zaman zaman müşterilerinin ve çocuklarının da paralarını ütülettiğini anlattı.

"Ütülemeden cüzdanıma koymuyorum"

Sosyal yaşantısında alışveriş için kullandığı kağıt paraları da dükkanına getirerek ütülediğini dile getiren Doğan, "Paraları ütülemeden cüzdanıma koymuyorum." dedi.

Kullandığı madeni paraları da kolonya ile dezenfekte ettiğini belirten Doğan, "Çok şükür koronavirüs salgını boyunca hastalığa hiç yakalanmadım." diye konuştu.

Müşteriler uygulamadan memnun

Komşu esnaf Muammer Elmaderesi, Ahmet Doğan'ın paraları ütülediğini gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Pantolon tadilatı için verdiği parayı ütü masasına koyduğunda Doğan'a "Neden oraya koyuyorsun" diye sorduğunu anlatan Elmaderesi, "Mikrobu kırılsın diye parayı dezenfekte ediyorum, dedi. Ben de elimdeki bütün paraları ütületmeye getireceğim." ifadelerini kullandı.