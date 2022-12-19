Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te banka ATM'leri kundaklandı
[Fotograf: DHA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 ayrı bankaya ait ATM kundaklandı.
İlçenin Yaşar Kemal Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce 5 bankaya ait ATM ateşe verildi.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın ATM'lerde hasara yol açtı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bankacılık Siirt
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