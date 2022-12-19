Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Güzergahta gece başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, sabah saatlerinde Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sis lambalarıyla uyarılan sürücüler, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarılıyor.
Sağanak, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.
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