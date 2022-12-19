Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11,67 kilometre derinliğinde oldu.

Depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahlayarak önlem aldı. Sokakta ateş yakarak çevresinde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı bu geceyi sokakta geçireceklerini ifade ettiler.

Evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı

Vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çorba ikram edildi. Türk Kızılay Kırıkhan Şubesince hazırlanan çorba, seyyar araçla depremin ardından korktukları için evlerine girmediği belirtilen, sokakta ve arabalarında bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı.

Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Kaymakamlık binasında kurulan kriz merkezinde AFAD, UMKE ve Kırıkhan Belediyesi ekipleri hazır bekletildi.