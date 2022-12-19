Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği de, kentte bugün etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor." ifadelerine yer verildi.