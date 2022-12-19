Yurdun doğusunda soğuk hava hakim. En düşük sıcaklık sıfırın altında 13 derece ile Ardahan'da ölçüldü, her yer kırağı tuttu. Iğdır'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Eskişehir başta olmak üzere iç kesimlerde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Iğdır

Iğdır'da ise yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşünce bazı uçak seferleri iptal edildi. Cadde ve sokakların sisle kaplandığı kentte, sürücüler araç farlarını yakarak ilerledi.

Iğdır'ın Nahçıvan, Kars ve Ağrı kara yollarında da sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Ankara

İç Anadolu'da da birçok kentte sis etkili oldu. Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altını düşerken sürücüler takip mesafesini açarak yavaş seyretmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü. Polis ekipleri, tüm güzergahlarda ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Sinop, Eskişehir, Kayseri ve Diyarbakır'da da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da iki gündür devam eden yoğun sis ulaşımı aksatıyor. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kura Nehri bölgesi ve Ardahan-Artvin ile Ardahan-Göle kara yollarının kent girişinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Isparta

Isparta'da şehir merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentte 2 gündür etkili olan sis dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle şehir merkezi güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Aksaray-Konya kara yolu

Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Aksaray Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Özellikle Sultanhanı ilçesi civarında yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezi ve ilçelerde yaklaşık bir haftadır, belirli aralıklarla sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle kent merkezinden Ankara ve İstanbul'a ulaşımın sağlandığı kara yollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Beyşehir'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Trafiğe çıkan sürücüler takip mesafesini artırdı.

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde de balıkçılar yoğun sis nedeniyle mesailerine ara verdi.