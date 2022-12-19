Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" kodlu uyarıda, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Fırtına beklenen, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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