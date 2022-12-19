Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: AA]
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına
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