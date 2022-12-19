Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.
Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü İstanbul Hava Durumu Meteoroloji
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