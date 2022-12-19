Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da 12 milyon dolu makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana’da bir depoya düzenlenen operasyonda 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Depo sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’ndeki depoda kaçak doldurulmuş sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
KOM ekipleri, H.D.’ye ait depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan depo sahibi H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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