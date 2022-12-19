İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’ndeki depoda kaçak doldurulmuş sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

KOM ekipleri, H.D.’ye ait depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.