Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
[Fotograf: İHA]
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında etkili oldu.
Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.
Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti.
Etiketler: Ankara
Son Haberler
- 11:57
- 11:54
- 11:48
- 11:51
- 11:39
Sıradaki Haber
Siirt'te banka ATM'leri kundaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz