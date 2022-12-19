Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.

Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte kontrollü ve yavaş seyretti.