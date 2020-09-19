Veresiye yakıt vermeyen istasyon görevlisini böyle ezdi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi, veresiye yakıt vermeyen akaryakıt istasyonu görevlisini otomobiliyle ezdi. Sürücünün istasyon görevlisini ezdiği anlar kameraya yansıdı.
Olay, Emirdağ ilçesi Yıldıztepe mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, tomobiliyle istasyon gelen Berkay A., veresiye akaryakıt almak istedi.
Berkay A.'nın talebini geri çeviren görevli Tunay Çildir ile Berkay A. arasında arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sonrası istasyon içine giren Çildir, eline aldığı sopa ile Berkay A.'nın kullandığı aracın üzerine doğru yürüdü. Bu sırada Berkay A., otomobili Çildir'in üzerine sürdü.
Metrelerce havaya fırladı
Otomobilin çarptığı Çildir, metrelerce havaya fırladı. Otomobil ile petrol ofisi duvarının arasına sıkışan Çildir'in iki bacağı kırıldı.
Berkay A. ise otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlarkameraya yansıdı.
Yaralanan Çildir, olay yerine gelen ambulansla önce Emirdağ Devlet Hastanesine ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin Berkay A.'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.
- 00:42
- 00:00
- 23:39
- 22:59
- 22:50