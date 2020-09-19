Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bir otelin deposunda yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki bulundu.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.