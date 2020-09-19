Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde otelin deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bir otelin deposunda yapılan aramada 9 bin 51 şişe sahte içki bulundu.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: antalya sahte içkiSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 22:50
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