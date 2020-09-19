Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Tedbir amacıyla bazı yerleşim yerleri boşaltıldı.
Yangın, Şeytan Sofrası’nın eteklerinde bulunan Hakkıbey Yarımadası’nda başladı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle bazı yazlık siteler boşaltıldı.https://t.co/vXv0f17fFT pic.twitter.com/FlT0B5WZRS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2020
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale ediliyor.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2020
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Yangın kısmen kontrol altına alındı. İyi haberi vermek istiyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma yok.https://t.co/EGzOusj8NO pic.twitter.com/UkhuhgUphS
TRT Habere telefonla bağlanan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangının kısmen kontrol altına alındığını, yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığını, söndürme çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü söyledi.
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