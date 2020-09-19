Yangın, Şeytan Sofrası’nın eteklerinde bulunan Hakkıbey Yarımadası’nda başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle bazı yazlık siteler boşaltıldı. https://t.co/vXv0f17fFT pic.twitter.com/FlT0B5WZRS

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale ediliyor.

#SONDAKİKA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: Yangın kısmen kontrol altına alındı. İyi haberi vermek istiyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma yok.https://t.co/EGzOusj8NO pic.twitter.com/UkhuhgUphS