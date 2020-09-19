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Muğla'da çıkan orman yangınında arı kovanları zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında arı kovanları zarar gördü.
Çamlık Mahallesi'nde ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca müdahale edildi.
Yangında bölgede kurulu bazı arı kovanları zarar gördü.
Yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü alanda, soğutma çalışması yapıldı.
Etiketler: orman yangını MuğlaSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:39
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