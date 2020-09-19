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Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 23 asker, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.
Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığındaki 2 askerin COVID-19 testi pozitif çıktı.
KYK yurdunda karantinaya alındılar
Bu askerlerin yanı sıra filyasyon ekiplerince temaslı oldukları belirlenen 1'i astsubay 21 askerin, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmasına karar verildi.
Askerler, karantina sürelerini geçirecekleri yurda minibüsle getirildi.
Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler, karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı.
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