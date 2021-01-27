Şırnak’ta geçen yıl 28 Kasım’da meydana gelen olayda Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz’un yakalanmasına yönelik talimat verdi. Cizre’de Hamidiye Kışlası civarında, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in de bulunduğu grupta tespit edilen Oğuz gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bir teröristin cebinden telefonunu alan HDP’li Milletvekili Nuran İmir’in, gizlemeye çalıştığı o cep telefonunda neler çıktı? Detayları @trthaber’de. pic.twitter.com/m7xPIkZ2tj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2021

Milletvekili polisleri engellemeye çalıştı

Polisler Oğuz’u götürürken HDP Milletvekili İmir, bu sırada örgüt üyesine yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu.

Telefonu aldığı anın görüntüle ortaya çıktı

Oğuz, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak cep telefonun alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkınca Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca aynı soruşturma kapsamında, milletvekilinin şüphelinin “cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği” üzerine harekete geçti. Telefonunun incelenebilmesi için yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

İkinci kez gözaltına alındı

Ercan Oğuz bu kez 8 Aralık’ta Cizre-Şırnak karayolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı araçta, üzerinde milletvekili Nuran İmir tarafından alınan cep telefonu da bulundu.

SIM kart yok, veriler silinmiş



SIM kartı olmadığı anlaşılan cep telefonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Cihazda silme işlemlerinin yapıldığı belirlendi. Verilerin tamamı kurtarıldı.

Telefonda örgütsel dökümanlar çıktı

Geri getirilen verilerde PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüyle irtibatlı yayın organlarının haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman ve video bulundu.



İlk silme işlemi telefon vekildeyken yapıldı

Silme işlemlerinin, telefonun Milletvekili İmir’de olduğu 23 Kasım ve ikinci gözaltı işleminin yapıldığı 8 Aralık’ta yapıldığı belirlendi. Hazırlanan rapor Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Cep telefonuyla ilgili detaylı inceleme Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda sürüyor.

Milletvekili hakkında hazırlanan dosya TBMM'de

Milletvekili İmir hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakları, 2 Aralık'ta 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.