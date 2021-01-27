Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile öksüz ve yetim çocuklara geçen yıl mektup yazdı, onlarla anlamlı bir arkadaşlık başlattı.

Aydoğdu, mektup arkadaşlarına sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Çocuklara yazdığı mektubuna ‘Yalnız değilsiniz, biz büyük bir aileyiz’ diyerek başlayan Aydoğdu, hayatın güzelliklerinin yanı sıra acı ve sürprizlerini de insanlara sunduğunu söyledi.

"Bundan sonra kalan yolumuzu seninle birlikte yürüyeceğiz. Engel çıkarsa aşacak, yorulursak oturacak, sevinince havalara uçacağız. Belki de biz hayatı yorarız. Biraz da o düşünsün."

Devlet şefkatinin tüm öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara en iyi şekilde gösterildiğini anlatan Vali Aydoğdu şunları söyledi:

"2020 yılının eylül ayında başlattığımız bir çalışma ile 229 ailemize mektup yazdık. Mektuplarımızın cevapları gelmeye başladı. 56 ailemizden 74 yetim çocuğumuz bizden tablet istedi. Biz de bütün birim amirlerimizle aynı anda Aksaray’ın değişik yerlerinde yetimlerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza tabletlerini sunuyoruz. Yaptığımız en güzel hayırlı işlerden bir tanesi bu."

Haber: Yaşar Karatay