Derince Yenikent Mahallesi’nde annesiyle beraber yaşayan Soner Deveci, 20 Ocak'ta evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi nedeniyle annesi, jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu.

6 gün süren arama çalışmalarının ardından, Soner Deveci'yi, jandarma ekipleri Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Eriklitepe yakınlarında yarı baygın halde buldu.

Körfez Devlet Hastanesi’ne götürülen Deveci, burada yapılan sağlık kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alındı.

Soner Deveci, ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğu nedeniyle ailesinin kendisini hastaneye yatırmak istediği için evden kaçtığını söyledi.