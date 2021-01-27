Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı
Edirne’den Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı.
Güvenlik güçleri sınır kapılarındaki zorlu görevini başarıyla yerine getiriyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı.
FETÖ'cü olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/nTNmzP2gmt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2021
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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