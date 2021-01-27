Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 il için kar uyarısı yapıldı
Van, Hakkari ve Muş için kar uyarısı yapıldı. Çığ riskine, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, geceden itibaren Van, Hakkari ve Muş'un güneyinde karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Bitlis'te 3, Hakkari'de 1 ve Muş'ta sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Kar Yağışı Meteoroloji
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