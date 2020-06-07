Salgın süreciyle mücadeleye devam eden Sultanbeyli Belediyesi sosyal etkinlik kapsamında 7. Koğuştaki Mucize Filmi ile arabalı sinema gecesi düzenledi.

Mimar Sinan Mahallesi, Hikmetyar Caddesi üzerinde gerçekleşen sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Sinema öncesi filme gelen vatandaşlara mısır ve gazoz ikram edildi.

700’e yakın araçla filmi izlemeye gelen vatandaşlar içinde klasik araçlarıyla etkinliğe katılanlar nostaljik bir hava oluşturdu. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak araçlarının içinde filmi izledi.

[Fotoğraf: DHA]

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de etkinliğe katılarak filmi ailesi ile birlikte klasik vosvos içinde seyretti.

Arabalı sinema gecesi ile ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeylili olarak bu koronalı günlerde hemşehrilerimizle beraber kurallara uygun olarak bu süreci yönetmeye çalıştık. Bu vesileyle Sultanbeyli halkına çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın uyarısı gereği bundan sonrası için de aynı hassasiyetle yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Her şey bitmiş değil bu anlamda kıymetli hemşehrilerimize birkaç çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bakanlığımızın uyarılarını dikkate almaya devam edin. Bu akşam kıymetli hemşehrimizi davet ettik yoğun bir katılım var birlikte burada arabalarımızla filmimizi izleyeceğiz” dedi.

Tekirdağ'da çocuklara özel açık hava sineması

Süleymanpaşa Belediyesince, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen çocuklar için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sahil dolgu alandaki etkinliğe araçlarıyla katılan aileler, girişte kuyruk oluşturdu. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen çocuklara ve ailelerine Belediye ekiplerince patlamış mısır ikramında bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Ücretsiz etkinlikte "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" adlı film izlendi.

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocukların bu zor günlerde eğlenceli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yüksel, "Çocuklar bu süreçte evlerde kalmaktan sıkıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocuklarımız haftada 2 gün dışarı çıkabiliyor. Salgın konusunda milletimiz duyarlı olmaya devam ederse bu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.

[Fotoğraf: AA]