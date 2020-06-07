Bağlıca köyü Rahmanlar Mahallesi'nde Selahattin Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Büyük çapta hasara yol açan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.