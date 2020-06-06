Türkiye’nin hem koronavirüs salgınıyla mücadelede hem de hastalığa yakalananların tedavisinde elde ettiği başarı dikkat çekiyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türkiye’de korkulan olmadı” vurgusu yaptı. BBC, hazırladığı haberde uzman görüşlerine de yer verdi.

İngiltere’deki Kent Üniversitesinde Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Jeremy Rossman, "Türkiye, açık bir şekilde çok daha büyük bir felaketin önüne geçti” dedi.

Rossman, Türkiye’nin, test yapma, takip etme, izolasyon ve kısıtlamalarla salgına hızla müdahale eden ülkeler kategorisine girdiğinin altını çizdi.

"Türkiye, bir başarı hikayesi olarak görülüyor"

Virüsün yayılımını etkin şekilde azaltan ülkelerin çok fazla olmadığını da vurguladı.

Haberde, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Doktor İrshad Ali Shaikh’in “Türkiye’nin kamu sağlığı konusunda vereceği dersler var” şeklindeki değerlendirmesi de dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, habere, “Türkiye, bir başarı hikayesi olarak görülüyor.

Hala birçok tedbir alınıyor, çünkü hikaye henüz bitmedi" cümlesiyle son verdi.