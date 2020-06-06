İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Balaban yol kontrol noktasında şüpheli bir araç ve sürücüsünün üstü arandı.

Aramada, aracın stepnesinde bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.