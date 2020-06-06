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Van'da bisiklet lastiğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gevaş ilçesinde, bisiklet lastiğine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Balaban yol kontrol noktasında şüpheli bir araç ve sürücüsünün üstü arandı.
Aramada, aracın stepnesinde bisiklet lastiğine gizlenmiş 3 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: van gevaş bisiklet lastiğine gizlenmiş uyuşturucuSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 18:53
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