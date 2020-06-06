Isparta'nın Güneykent beldesi, gül turizmi nedeniyle hareketli. Beldeyi ziyaret edenler, önce gül bahçelerinde dalından gül topluyor, ardından gül müzesini gezerek tarihe yolculuk ediyor.

Gezi rotasında, modern fabrikalarda gülün yağa dönüştürüldüğü evreler de izlenebiliyor. Gül havuzunda ise, baştan aşağı serpilen gül yaprakları, bambaşka bir deneyim sunuyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle boş kalan gül bahçeleri normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerine kavuştu.

Isparta'da gül sezonu, temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek.