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Türkiye'nin gül bahçesi Isparta turizmde de iddialı
Gül turizmi ile öne çıkan Isparta'ya gidenler, bu sıralar gül havuzu ile karşılanıyor. Ziyaretçiler, Güneykent beldesinde gülün işlenişindeki tüm aşamaları görebiliyor.
Isparta'nın Güneykent beldesi, gül turizmi nedeniyle hareketli. Beldeyi ziyaret edenler, önce gül bahçelerinde dalından gül topluyor, ardından gül müzesini gezerek tarihe yolculuk ediyor.
Gezi rotasında, modern fabrikalarda gülün yağa dönüştürüldüğü evreler de izlenebiliyor. Gül havuzunda ise, baştan aşağı serpilen gül yaprakları, bambaşka bir deneyim sunuyor.
Bu yıl pandemi nedeniyle boş kalan gül bahçeleri normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerine kavuştu.
Isparta'da gül sezonu, temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
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