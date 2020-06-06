185 metre derinliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en derin gölü olarak biliniyor. Turkuaz rengi ve muhteşem manzarasıyla ziyaret edenleri etkileyen Salda Gölü, yeniden misafirlerini ağırlıyor.

Koronavirüs tedbirleri Salda Gölü'nde de alındı. Alana giriş öncesi ateş ölçümü yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Kimi çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi göl kenarında, kimi de gölün içine koyduğu sandalyeleri ile o anlarını ölümsüzleştirdi. Gölü ziyaret edenler manzaraya hayran kaldı.

Salda Gölü geçtiğimiz yıl 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. Göl bu yıl da sessiz ve sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi olacak.

Haber: Mesut Pala