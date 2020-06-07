Foça'ya bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde gerilim hatlarının geçtiği bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yanındaki tarlaya sıçradı.

Hasada hazır buğdaylar alev alırken, yangın Yenibağarası Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine 150 metre yaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağarası İtfaiye grubu ekipleri sevk edildi.

İş makineleri ile yapılan 1,5 saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangında 55 dönümlük tarlalardaki ürün kül oldu. Tarla içi ve sınırlarında bulunan toplam 15 zeytin ve çeşitli meyve ağacı da kurtarılamadı. Hasat edildiği takdirde tarladan 40 ton buğday ve 1 ton da saman elde edileceği öğrenildi.

Yangının, gerilim hatlarının ark yapmasından çıktığı değerlendirilirken, kesin nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.