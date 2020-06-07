Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada 10 bin 774 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

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Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şüpheli gözaltına alınırken sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 18 yaş altı 2 kişiye 1578 lira idari para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: AA]

159 sürücüye 93 bin ceza

6 bin 17 aracın da kontrol edildiği uygulamada 27 araç trafikten men edilirken çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet ele geçirildi. 159 sürücüye toplam 93 bin 295 lira ceza kesildi.

[Fotoğraf: AA]

285 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada 9 işletmeye toplam 19 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

[Fotoğraf: İHA]

Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]