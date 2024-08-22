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Türkiye
AA-İHA 22.08.2024 14:32

Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayraklarıyla DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü. Aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

"Evlat nöbetindeyiz"

Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

"Oğlum gel, vatanına teslim ol"

Eyleme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıftayken dağa kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için katılan Gevez Erdinç, "Oğlum Marmara Üniversitesi’nde okuyordu. Oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan, gel vatana teslim ol. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Özgürlük, hak, hukuk adalet var. Gel teslim ol. Orası size layık değil. Eğer bizi özlediysen gel" diyerek, çağrıda bulundu.

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