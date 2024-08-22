Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayraklarıyla DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü. Aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

"Evlat nöbetindeyiz"

Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"Oğlum gel, vatanına teslim ol"

Eyleme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıftayken dağa kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için katılan Gevez Erdinç, "Oğlum Marmara Üniversitesi’nde okuyordu. Oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan, gel vatana teslim ol. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Özgürlük, hak, hukuk adalet var. Gel teslim ol. Orası size layık değil. Eğer bizi özlediysen gel" diyerek, çağrıda bulundu.