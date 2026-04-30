Van'daki köpek saldırısıyla ilgili bir belediye çalışanı gözaltına alındı

Saray Belediyesi sınırındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına ilişkin Saray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "29 Nisan 2026'da, Van ili Saray ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuğumuzun yaşamını yitirdiği, 10 yaşındaki çocuğumuzun ise yaralı halde kurtarıldığı olaya ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediye yetkilileri hakkında Saray Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı hususu kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında belediye çalışanı M.Y. gözaltına alındı.

Van'ın Saray ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirmiş, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı.