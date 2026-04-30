AA 30.04.2026 14:54

Van'daki köpek saldırısıyla ilgili bir belediye çalışanı gözaltına alındı

Van'ın Saray ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy'un yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir belediye çalışanı gözaltına alındı.

[Temsili Fotoğraf]

Saray Belediyesi sınırındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına ilişkin Saray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "29 Nisan 2026'da, Van ili Saray ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuğumuzun yaşamını yitirdiği, 10 yaşındaki çocuğumuzun ise yaralı halde kurtarıldığı olaya ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında belediye yetkilileri hakkında Saray Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı hususu kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında belediye çalışanı M.Y. gözaltına alındı.

Van'da başıboş sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Van'ın Saray ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirmiş, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı.

Başıboş Köpek Sorunu Köpek Van
