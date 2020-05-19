Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'daki balıkların yüksek sıcaklıktan öldüğü tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da deredeki yüksek su sıcaklığı balık ölümlerine neden oldu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi'ndeki derede önceki gün çok sayıda ölü balığın görülmesi üzerine uzmanlar harekete geçti.
Van'daki Erçek Gölü'ne dökülen derede bulunan cansız balıkların, yüksek su sıcaklığı nedeniyle öldükleri belirlendi.
Etiketler: yüksek sıcaklık Van ölüm balıkSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 17:39
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