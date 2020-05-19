Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi'ndeki derede önceki gün çok sayıda ölü balığın görülmesi üzerine uzmanlar harekete geçti.

Van'daki Erçek Gölü'ne dökülen derede bulunan cansız balıkların, yüksek su sıcaklığı nedeniyle öldükleri belirlendi.



