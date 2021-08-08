Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresinde otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı.

İki araç tıra çarptı

Kazanın şiddetiyle savrulan iki otomobil, yoldan geçen tıra çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

Van-Hakkari karayolu 85 km Başkale örmetaş mahallesinde 31 B 5869 plakalı taksi ile karşı yönde gelen 01 AFT 463 plakalı araçların çarpması sonucu 2 araçta yoldan geçen tır a çarptı

İlk belirlemelere göre 2 çocuk 10 kişi yaralandı yaralılar ambulanslarla Başkale devlet hastanesine getirildi yapılan müdalelerin ardında helikopterlerle Van ilkine sevk edileceği belirtildi