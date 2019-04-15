İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Özalp Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savatlı Mahallesi yol ayrımında, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpekleri "Alem" ile "İmla"nın da kullanıldığı aramada 79 paket halinde 81 kilo 550 gram toz esrar bulundu.

Gevaş ilçesinde de Balaban Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş 109 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA