İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Yurt dışından getirilen uyuşturucunun Van'dan batı illerine nakledileceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesinde bir kargo firmasında arama yaptı.

Uyuşturucu arama köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlanan, içerisinde oyuncak bulunan kolilere gizlenmiş 515 paket halinde 269 kilo 16 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu kargoya verenlerin yakalanması için çalışma yürüten polis, 45 günlük bir takip sonucu uyuşturucu tacirlerinin Akköprü Mahallesi'nde bir evde bulunduklarını tespit etti.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Ş.K, J.B, Sedat M, S.M, M.M ve N.M. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu arama köpeğinin tepki verdiği kolileri açan ekipler ceviz içi arasına gizlenmiş 32 pakette 16 kilo 660 gram eroin daha buldu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.M. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ş.K, J.B, S.M. ve Sedat M. tutuklandı.

Kaynak: AA