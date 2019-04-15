1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sona erdi. Yaklaşık 7 buçuk ay süren av sezonu yüzleri güldürdü. 4 buçuk ay sürecek yasak süresince tezgahlarda kültür balıkları yer alacak.

Balıkçılar dün son kez "vira bismillah" diyerek yola çıktı. Palamut ve istavrit bereketiyle başlayan sezon hamsiyle devam etti. Balıkçılar verimli bir sezon geçirmekten memnun.

Yasak başladı fakat balıkçı tezgahları boş olmayacak. Deniz balıklarının yerini kültür balıkları alacak.

Başlayan balık avı yasağı, 1 Eylül 2019'da sona erecek.

Kaynak: TRT Haber