Diyarbakır Valiliği açıklamasında, dün saat 03.20 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Sümer Parkı'na yüzleri maskeli 2 kişinin girdiği yönünde Alo 155 İmdat Hattı'na alınan ihbara istinaden ekiplerin parkta araştırma yaptığı belirtildi.

Araştırma sırasında 2 kişinin görevlilerin üzerine doğru koşarak gelmesi üzerine "dur" ihtarı yapıldığı, ihtara uyan şüpheli R.Y'nin teslim olduğu ancak diğer şüphelinin kaçmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Durması için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durmamış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir. R.H'nin UYAP sorgusunda hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çok sayıda kaydı olduğu anlaşılmıştır. R.Y'nin UYAP sorgusunda PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kayıp şahıs ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarında kaydının olduğu anlaşılmıştır."

Olay yerinde yapılan incelemede maktulün yakınında kurusıkı tabanca, boş kovanlar, nüve ve gömlek parçaları elde edildiğine yer verilen açıklamada, "Konuyla ilgili 2 personelin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, Diyarbakır Valiliği tarafından idari tahkikat başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: AA