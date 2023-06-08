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Türkiye
AA 08.06.2023 14:13

Van'da Tuz Gölü yağışlarla yeniden hayat buldu

Van'ın Saray ilçesinde geçen yıl tamamen kuruyan Tuz Gölü, son dönemde etkili olan yağışlar sayesinde yeniden eski görünümüne kavuştu.

Van'da Tuz Gölü yağışlarla yeniden hayat buldu
[Fotograf: AA]

Bölgede etkili olan yağışlar, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 371 hektarlık alanı kapsayan göle hayat kaynağı oldu.

Yüzeyi genişleyen ve su kapasitesi artan göl, göçmen kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğasever Ergin Yıldırımçakar, gölün göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve yumurtlama alanı olduğunu söyledi.

Van'da Tuz Gölü yağışlarla yeniden hayat buldu

Gölün eski görünümüne kavuşmasının mutluluk verici olduğunu belirten Yıldırımçakar, "Geçen yıl Tuz Gölü'müz çorak bir araziye dönmüştü. Yürüyerek karşıdan karşıya geçmiştim. Baharda etkili olan yağmurlar sayesinde göl eski haline döndü ve göçmen kuşlar gelmeye başladı. İnşallah yağış devam eder ve göl tekrar kurumaz. Gölün eşsiz bir doğası var." dedi.

Van'da Tuz Gölü yağışlarla yeniden hayat buldu

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