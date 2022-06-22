Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da "torbacı" operasyonunda 27 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 16-22 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 26'sı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
Son Haberler
- 23:24
- 23:09
- 23:06
- 23:00
- 22:45
Sıradaki Haber
Eski nişanlısının yüzüne kezzap atan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz