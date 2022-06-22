Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da gazdan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir fabrikanın hamur havuzunda yapılan temizlik esnasında gazdan etkilenen 10 işçi, hastanede tedavi altına alındı. İşçilerden birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin enerji santrali bölümünde bulunan "hamur havuzu" şeklinde tasarlanan su kuyusunda temizlik yapan Sami Yıldırım, burada oluşan gazdan etkilendi.
Durumu gören mesai arkadaşları Yıldırım'a müdahale etmek için kuyuya inince onlar da fenalaştı.
İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma AFAD ve sağlık ekibi gönderildi.
Gazdan etkilendiği belirlenen 10 işçi, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetine koruyan Sami Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Manisa
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