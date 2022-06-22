Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinin enerji santrali bölümünde bulunan "hamur havuzu" şeklinde tasarlanan su kuyusunda temizlik yapan Sami Yıldırım, burada oluşan gazdan etkilendi.

Durumu gören mesai arkadaşları Yıldırım'a müdahale etmek için kuyuya inince onlar da fenalaştı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma AFAD ve sağlık ekibi gönderildi.

Gazdan etkilendiği belirlenen 10 işçi, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetine koruyan Sami Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.