Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini sürdürüyor.

Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkezin boşaltılmasına başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Araçlar güvenli alanlara yönlendirildi

Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın yönetim merkezi bahçesine de arazözler ve TOMA'lar getirildi.

Söndürme çalışmalarında TOMA'lar da kullanılıyor

Öte yandan Değirmenyanı ve Hisarönü mahallelerinde de yangının etkisini sürdürmesi nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile yürütülen çalışmaları havadan inceledi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.