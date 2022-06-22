Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevi başında geçirdiği askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

MSB şehit haberini şu sözlerle duyurmuştu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir askerin askeri araç kazasında şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."