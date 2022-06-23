İş birliği fırsatları üzerinde duruldu. Yeni medya başta olmak üzere önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı. Karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine değinildi.

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın önde gelen basın kuruluşlarının temsilcileri Ankara’da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın ziyareti öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilişkilerin geliştirmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Suudi Arabistan, TRT ile iş birliği vurgusu yaptı

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, bölgedeki diğer ülkelerin kamu yayıncısı kuruluşları ile ortak çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Suudi Arabistan ile de benzer bir işbirliğinin geliştirilebileceğine işaret etti.

TRT’nin kamu yayıncısı olarak izlediği yayın politikasına ve birikimine dikkati çeken Suudi Arabistanlı medya kurulu temsilcileri, birçok alanda iş birliği yapılabileceğini aktardı.