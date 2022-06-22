Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde katıldığı programın bitiminde açıklamalarda bulundu.

Pınar Gültekin davası hakkında konuşan Bakan Yanık, Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi almasının son derece yanlış bir değerlendirme olduğunu söyledi:

"Bu, faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir. Ve kamuoyunun, adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur. Biz buna itirazımızı yapacağız. Yüksek mahkemelerde değerlendirecekler. Süreç devam ediyor arkadaşlar yani haksız tahrik indirimi uygulanmış olmasına biz de açıkçası çok üzgünüz. Çünkü biz bakanlık olarak bu davayı en başından beri takip ediyoruz."

"Verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir"

Bakan Yanık, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer vermişti:

"Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."

Ağırlaştırılmış müebbet cezası 23 yıla indirilmişti

Mahkeme heyeti, Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirmişti.

Tutuksuz sanıklar Kardeş Mertcan Avcı ve diğer 4 sanık hakkında beraat kararı verildi.